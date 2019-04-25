Dünyanın en hızlı parmakları Yalova'da öğrencilerle buluştu

Yalova Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından öğrencilere yönelik Kariyer Günlerine katılan "51. INTERSTENO Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonu" Celal Aşkın, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilerin konuğu olan Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Celal Aşkın, çalışma hayatıyla ilgili öğrencilere örnekler verdi. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan Celal Aşkın, Adalet Bakanlığını temsilen katıldığı ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 2019 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nda deneyimliler tecrübeliler dalında anadil ve çok dilli yarışmalarında Türkiye Şampiyonu olmuştu. Celal Aşkın, 2017 yılında Almanya'da düzenlenen 51. INTERSTENO Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda 30 dakikalık hatasız sürat ve anında sesi yazıya çevirme yarışlarında Dünya Şampiyonu olmuş ve bu başarısı da kamuoyunda takdir toplamıştı.

Celal Aşkın, "Ben de Ticaret Lisesi Adalet Bölümü'nden mezun oldum. Sizler gibi meslek lisesi öğrencisiydim. Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı'nda şube müdürü olarak görev yapıyorum. 2007 yılında da Adalet Bakanlığı'nda zabıt katibi olarak göreve başladım. Daha sonra farklı kademelerde görev aldım. Adalet Bakanlığını temsilen katıldığım ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 2019 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldum. 2017 yılında Almanya'da düzenlenen 51. INTERSTENO Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda 30 dakikalık hatasız sürat ve anında sesi yazıya çevirme yarışlarında da dünya şampiyonluğum bulunuyor."

Ardından okulda düzenlenen klavye yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.