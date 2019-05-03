Dünya'nın en iyileri ile dövüşecek

Ukrayna'da yapılacak olan Dünya Profesyonel Boks Klasman maçında Ukraynalı rakibi ile dövüşecek olan Yalovalı boksör Hakan Mahim, maçı kazanması durumunda dünyanın en iyileri ile dövüşecek.

Yalovalı Hakan Mahim, aylardır hazırlıklarını sürdürdüğü Ukrayna'daki Dünya Profesyonel Boks Klasman maçı için geri saymaya başladı. Türkiye adına ağır sıklette ringe çıkacak olan Yalovalı boksörün bu maça gidebilmesi için 15 bin TL'ye ihtiyacı var. Sponsor arayan Mahim, “Türkiye'nin adını duyuran boksörlerden birisi olacağıma inanıyorum. Bu maç çok önemli. Zira Ukrayna'da tarihinde gerçekleşecek olan maçta Ukraynalı boksörle dövüşeceğim. Bu maçı kazandığımda dünya klasmanına adımı yazdıracağım. Yani dünyanın en iyileri ile maçlara çıkmaya başlayacağım. Bu maçı kazanacağımdan hiçbir şüphem yok. Aylardır hazırlanıyorum. Ama maça gidebilmem için 15 bin TL'ye ihtiyacım var. Bana sponsor olacak şirket ya da iş adamlarının o ringde reklamını da yapabilirim. Bu gerek benim ve gerekse profesyonel Türk boksu açısından da büyük bir fırsat. Bana sponsor olmak isteyenler 0533 621 94 81 numaralı telefondan bana ulaşabilirler” dedi.

Amatör boksta da birçok başarıya imza atan ve ülkemizin adını duyuran Hakan Mahim, artık profesyonel zeminde Türkiye'nin adını duyurmak istediğinin de altını çizdi.