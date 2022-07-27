Düşmanı denize dökme geleneği Yalova'da başladı

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Metin Ataç, 1302 yılında Osmanlı'nın devlet statüsünü kazandığı Bafeus Savaşı ile düşmanın denize dökme geleneğinin başladığını söyledi.

İl Özel İdaresi, Yalova Belediyesi, Yalova Üniversitesi ve Halil İnalcık Enstitüsü tarafından Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Yalova'nın Ekonomik-Sosyal Tarihi Sempozyumu gerçekleştirildi. Hocaların hocası olarak bilinen Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefatının 6. yılı anısına düzenlenen etkinlik Bafeus Savaşı'nın kazanılarak Osmanlı'nın devlet statüsüne geçtiği 27 Temmuz 1302'nin yıl dönümünde gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Konferans Salonunda yapılan program AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel'in açılış konuşması ile başladı. Ardından Prof. Dr. Özer Ergenç başkanlığında yapılan sempozyumun ilk oturumuna Prof. Dr. Feridun Emecen ve Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu konuşmacı olarak kaldı.

“Ben çakma tarihçiyim”

Sempozyumun ikinci oturumu konuşmacılarından olan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Metin Ataç, “Orhan Gazi ve Kara Mürsel Alp'in Yalakova Sahillerindeki Faaliyetleri” konu başlığında sunum yaptı. Ataç, kendisinden önce söz alan tarih profesörlerinden sonra konuşmanın zor olduğunu belirterek, “Ben çakma tarihçiyim. Yani mesleğim tarihçilik değil ama tarihe takık diyorlar. Bana iltifat ediyorsunuz diyorum. Tarihe takık olmayan araştırma yapamaz. Tarihe takmak lazım. Bir de Deniz Kuvvetlerinde Kuvvet Komutanlığına kadar yükseldim. Tarih derslerine önem verdim. İstedim ki öğrencilerimi tarihimizi bilsin. Tarihini bilmeyen asla geleceğe yönelik planlama yapamaz” diye konuştu.

Bizans ordusu denize döküldü

Ataç, Yalakova Savaşı'nda (Bafeus) Bizans'ın 2 bin Osmanlı'nın ise 5 bin asker gücüne sahip ordularının olduğunu ifade ederek “Osmanlı'nın daha güçlü bir ordusu vardı. 2 bin kişilik deyip de küçümsememek lazım. O zaman için iyi bir ordu. O döneme göre iyi bir ordu. 5 bin kişi de iyi bir ordu. Tabi denize döküyor orada” dedi. Ataç, gelen soru üzerine düşmanın denize dökme geleneğinin Yalakova'dan geldiğini söyledi.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihinin 1302 olarak sabitleşti fakat hala 1299'da da direnenler olduğunu söyleyen Ataç, Yalova'ya panorama yapılarak düşmanın denize dökme hikayesinin anlatılabileceğini sözlerine ekledi.

Sempozyumu Vali Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapı'nın yanı sıra kurum müdürleri ve vatandaşlar da takip etti.