Ekin Uzunlar ve Mustafa Ceceli'den anlamlı mesaj:

Yalova'nın Altınova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Haftasında Ekin Uzunlar ve Mustafa Ceceli sahne aldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Zafer Bayramı Haftası kutlamalarında Ekin Uzunlar ve Mustafa Ceceli sahne aldı. Ekin Uzunlar ve Mustafa Ceceli, yaptıkları düetle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ekin Uzunlar ve Mustafa Ceceli, 2 yıldır sevenlerinden uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Programın ikinci gününde çocuklar kurulan oyun parklarında gönüllerince eğlenme imkânı buldu. Altınova Belediyesi tarafından ilçedeki kadınlara yönelik kurulan Yöresel ve Doğal Ürünler Satış Çarşısı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Ekin Uzunlar, Mustafa Ceceli, organizasyon sahipleri Mustafa Softaoğlu ve Arda Softaoğlu'na çiçek ve doğa pasaportu veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, doğaya ve hayvanlara yönelik başlatılan çalışmaya vurgu yaptı. Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk doğa pasaportunu alan ünlü sanatçılar ise böyle bir uygulama başlatmasından dolayı Başkan Oral ve ekibini tebrik etti.