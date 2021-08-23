Ekin Uzunlar, yeni yaşını Altınova'da kutladı

Türk müziğinin sevilen sesi Ekin Uzunlar, 30'uncu yaş gününü Altınova'da kutladı.

Mustafa Ceceli ile birlikte Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Haftası programında sahneye çıkan Ekin Uzunlar, yaş günü pastasını sahnede kesti. Kullandığı kemençenin aynısından yapılan yaş günü pastasını Mustafa Ceceli ile birlikte kesen Ekin Uzunlar, yapılan sürprizden çok mutlu olduğunu dile getirerek, organizasyonu yapanlara ve sevenlerine teşekkür etti. Mustafa Ceceli ile birlikte yeni yaşının pastasını kesen Ekin Uzunlar'ı ilk kutlayan ise Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral oldu.