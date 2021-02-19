Ekipler gece gündüz iş başında

Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri, vatandaşların etkili olan kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Altınova Belediyesi'ne bağlı ekipler yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı vardiyalar halinde gece gündüz demeden çalışıyor. Belediye ekiplerinin ana arterlerde ve köy yollarında yaptığı çalışmalarla ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Garaj Amirliği Ekipleri, özellikle gece saatlerinde ve sabaha karşı beklenen olası buzlanmaya karşı kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda ilçede herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Kar küreme araçları, tuzlama araçları ve iş makinalarının kullanıldığı çalışmalarda, başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin vardiyalı olarak 24 saat mesai yaptıklarını belirten Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına bağlı olarak gece gündüz görev başındalar. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev yapan belediye personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.