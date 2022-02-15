İhlas Haber Ajansı

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Ekolojik turizm alanlarının korunması için yürüdüler

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği, ekolojik turizm alanlarının korunması için Güneyköy-Soğucak arasında yürüdü.


TEMA Yalova ekibi Fahrettin Yurtbay'ın rehberliğinde 28 kişiden oluşan ekip, 9 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte çiğdem, noel gülü, menekşe, sıklamen, sümbül, ispit, anemon, kuzukulağı, küre çiçeği, kaplan otu gibi birçok yaban çiçekleri de görülme fırsatı oldu. İl Temsilcisi Arzu Demir yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, “Toplumda farkındalık oluşturmak hedefiyle değişik gruplar ve rotalarda bu tür doğa etkinliklerimiz devam edecek. Temsilcilik olarak ekolojik turizm alanlarının tanıtımı, korunması ve temizliği adına her türlü katkıyı sunmak ve bilinç oluşturmak en büyük arzumuzdur. Doğa hepimizin ona el birliğiyle sahip çıkmamız ve doğayla uyumlu bir hayat ana felsefemiz olmalıdır” dedi.

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