EKOMAT'ın Çiftlikköy başlangıcı Başkan Silpagar'dan

EKOMAT depozitolu iade makinaları projesini Türkiye'de uygulayan ilk ilçe Çiftlikköy Belediyesi oldu. BİRCAM Vakfı, GCA ile Park Cam tarafından hazırlanan EKOMAT Projesi, geçtiğimiz hafta Yalova ve Çiftlikköy Belediyelerinin işbirliği ile başlatılmıştı.

Bircam Vakfı Atık Yönetim Müdürü Eyüp Ayhan Balın, Çiftlikköy Belediye Meclis Salonu'nda belediye personellerine yönelik olarak gerçekleşen eğitim seminerinde projeyle ilgili bilgiler verdi. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ın da katıldığı seminerde tamamen yerli üretim olarak geliştirdikleri teknolojiyi Çiftlikköylülerle paylaştıklarını ifade eden Balın, “Camdan örnek verecek olursak, Türkiye'de şu an 8 milyar adet cam şişe üretiliyor. Biz bu kapasite ile Avrupa'da birinciyiz, dünyada beşinciyiz. Ama geri dönüşümde sonuncuyuz. 8 milyar şişenin 7 milyar 200 milyonu maalesef toprak altına gidiyor. Burada ülke olarak kaybımızı telafi etmek hepimizin katkılarıyla mümkün” diye konuştu.

Proje çerçevesinde Yalova Belediyesi sınırları içinde 15 noktaya 30 EKOMAT yerleştirildiğini ifade eden Balın, Çiftlikköy'de de 3 noktaya 6 EKOMAT konulduğunu belirtti. Mobil uygulama ile EKOMAT'lara barkod okutularak makineye atılan cam, plastik ve metal içecek ambalajlarından para değerinde puan kazanılıyor. EKOMAT'a üye olanlar biriktirdikleri puanlarla uygulama üzerinden belirli market ve alışveriş sitelerinde kullanıyor.

Projenin Çiftlikköy ayağının başlangıcını yapan Silpagar, “Türkiye'de cam, plastik ve metal içecek ambalajlarının depozito iade makineleri ile yüzde 100 geri dönüşümünü sağlayan EKOMAT projesini hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olarak, Yalova Belediyesi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz projemizin başlangıcını yaptık. İlk etapta 23 Nisan Parkı, belediyemiz ve Mokamp alanındaki 6 otomat faaliyete geçti. Siz değerli hemşerilerimin de mobil uygulama ile geri dönüştürülebilir atıklardan para değerinde puan kazanacakları ve bütçelerine katkıda bulunacak bu projeye destek vermesini diliyorum” diye konuştu.