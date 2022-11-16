İhlas Haber Ajansı

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El ürünleri pazarında aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar

Yalovalı kadınlar kendi elleriyle hazırladıkları ürünlerin pazarda satışın yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.


Yalova Kapalı Pazaryeri'nde kurulan el ürünleri pazarı kadınlara gelir kapısı oldu. Her hafta Salı günü kurulan pazarda Yalovalı kadınların evlerinde ürettiği aksesuar, çanta, giyim, gıda gibi ürünleri satışa sunuluyor. Örgü yeleklerden gelin bebeklere, yöresel yemeklerden takılara kadar geniş bir yalpazede ürünün satıldığı Pazara ilgi ise her geçen gün artıyor.


El hünerlerinin satışını yaparak aile ekonomilerine katkıda bulunan kadınlar kendilerine bu imkanı sağlayan Yalova Belediyesi'ne teşekkür etti.

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