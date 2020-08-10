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Elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti

Yalova Sultaniye köyünde yaşayan eski matematik öğretmeni,köydeki ahırında tamirat yaparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ahırda bir tamirat yapan 1972 doğumlu Celal Bahadır kaçak elektriği fark etmeyince 220 voltluk akıma kapıldı.Bir müddet sonra olay yerine gelen eşi tarafından baygın bulunan 2 çocuk babası Celal Bahadır çağrılan bir ambulans ile Hastaneye kaldırıldı.


Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemeyen talihsiz adam hayata gözlerini yumdu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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