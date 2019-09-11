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Elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Yalova’da elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova'da elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


İstanbul Caddesin'de kaldırımda bulunan elektrik panosunda çıkan yangın sokak sakinlerini heyecanlandırdı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında elektrik panosu kullanılmaz hale gelirken, itfaiyenin zamanında müdahalesi elektrik panosunun arkasında park halinde bulunan aracın zarar görmesini engelledi.

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