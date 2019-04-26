Emekli polis evinde başından vurulmuş halde bulundu

Yalova merkeze bağlı Güneyköy'de emekli bir polis evinde başından vurulmuş halde bulundu. Jandarma, şahsın intihar ettiği üzerinde duruyor.

Yalova merkezde polis memuru olarak görev yapan ve emekli olduktan sonra Güneyköy'e yerleşen Sabri Özdemir, servis taşımacılığı yapmaya başladı. Sabri Özdemir, sabah saatlerinde komşuları tarafından evinde başından vurulmuş halde bulundu. Şahsın intihar ettiği üzerinde duruluyor. Özdemir'in gerçek ölüm sebebi otopsi sonrasında netleşecek.