Engelli genç hayallerine kavuştu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, down sendromlu Levent İbrahim Karataş'ı hayali ile buluşturdu. Polis olmak isteyen engelli genç 1 gün boyunca polis karakolunda görev yaptı.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Yalova'da yaşayan down sendromlu Levent İbrahim Karataş'ı hayallerine kavuşturdu. Down sendromlu çocuğun hep polis olmak istediğini öğrenen ekipler Karataş'ı evinden alıp Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada polis kıyafeti giyen genç ardından şubede göreve başladı. 1 gün boyunca polis ağabey ve ablaları ile birlikte görevini ifa eden Levent İbrahim Karataş çok mutlu oldu.

Toplum Destekli Polislik Şubesi bununla da sınırlı bırakmadı. Polisler Halk Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kafe'de gerçekleştirilen faaliyetlere de katılarak engellilerin yanında yer aldı.