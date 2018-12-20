Engelliler kiraz ve vişne çekirdeğinden gelir elde ediyor

Yalova'daki engelliler vişne ve kiraz çekirdeklerinden ısı torbası üretmeye başladı. Bu sayede gelir elde eden engelliler Avrupa'ya bu ürünleri satmanın yollarını arıyor.

Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği, Girişimci Kadınlar Derneği ve Model Kadın Girişim Kooperatifi tarafından hayata geçirilen proje ile engelliler kendi işlerinin patronu oldu. Meyve suyu üretimi yapan bir fabrika ile anlaşarak aldıkları kiraz ve vişne çekirdeklerini dernek binasında ısı torbalarına dönüştüren engellilere dernek yöneticileri ile engellilerin aileleri de destek veriyor. Hep birlikte dernek binasında toplanan engelliler hazırladıkları ısı torbalarını satışa hazır hale getiriyor. Bir çok yere hazırladıkları ürünleri satan engelliler, üretimi arttırmayı ve bulacakları bir alıcı ile Avrupa'ya da açılmayı hedefliyor.

Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Tijen Evcin, “Geri dönüşümle ilgili bir proje üretmek istedik. Aklımıza kiraz çekirdeklerinden ısı torbaları imali geldi. Kuru gıda ve meyve suyu üreten fabrikaların atıkları olan bu çekirdekleri alıyoruz ve burada işleyerek ısı torbaları üretiyoruz. Isı torbaları Avrupa'da çok kullanılan bir ürün. Yalova Yeni Yaşan Engelliler Derneği ile de daha evvel bazı projeleri hayata geçirmiştik. Bu sefer ısı torbalarını üretmek istedik. Proje hem engellilerden hem de engelli ailelerinden büyük bir ilgi gördü. Bu ısı torbaları sıcak su torbalarına göre çok daha güvenli. Ayrıca sıcak ve soğuk kompres olarak da kullanılabiliyor ve vücuttaki ateşi almak gibi de bir özelliği var. Bu proje hem Yalova için yeni bir marka, hem de engellilerimize gelir kapısı olacak. Bu ürünleri ülkede birçok yere satıyoruz. Hedefimiz Avrupa'ya açılmak” dedi.