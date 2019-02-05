Engellilere umut oldular

Yalova'da “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” projesiyle alınan tekerlekli sandalyeler engellilere teslim edildi.

Atatürk İlkokulu idaresi ve okul aile birliğinin ortaklaşa hayata geçirdiği “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulda kermesler düzenlendi. Elde edilen paralarla engellilerin ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalye ve yürüteç alındı. Bu malzemeler Yeni Yaşam Engelliler Derneği'nde düzenlenen törenle engellilere teslim edildi. Öte yandan kök hücre tedavisine ihtiyaç duyan bir engelliye de maddi destek sağlandı.

Okul Müdürü Coşkun Öztürk, “Öğrencilerimizi, velilerimizi bilinçlendirmeyi, onları engelli kardeşlerimize yardıma teşvik etmeyi amaçladık. Bu proje kapsamında bir takım faaliyetler düzenledik. Elde ettiğimiz geliri de engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde harcamak için bir fon oluşturduk. 2 akülü engelli arabası ve 1 adet engelli yürüteci aldık. Ayrıca kök hücre tedavisi olması gereken bir engelli kardeşimize de nakdi maddi yardım da bulunduk” dedi.

Okul idaresi ve aile birliği yöneticilerine teşekkür eden Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacı, “3 yıldır bu projenin devam ettiğini biliyoruz. Okulumuz ve okul aile birliği yöneticilerimiz bu süreçte bize hep destek oldu. Umarım bu proje diğer okullarımıza da örnek olur ve bütün ülkeye yayılır. Bugün 4 engellimiz için umut oldunuz. Onları sevindirdiniz ve hayallerine kavuşmalarına yardım ettiniz” dedi.