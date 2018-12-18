Engellileri anlamak için ellerini kullanmadılar

Yalova'da öğrenciler engellileri anlamak için ellerini kullanmadan resim yaptı.

Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Atatürk İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek bir farkındalık etkinliğine imza attılar. Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencileri; Tuğçe Kök, İdris Uğurlu, Aykut Ertuğrul, Ebru Nur Bahçeci, Şeyda Nur Tiryaki ‘Engelli Çocukları Anlamak' isimli bir proje hazırladılar. Proje kapsamında minik öğrencilere ellerini kullanmadan resim yaptırdılar. Minik öğrenciler resimlerini yapmak için ayak ve ağız gibi uzuvlarını kullandılar. Minik öğrenciler dikkatle yaptıkları bu çalışmaları güçlükle tamamladılar.

Proje ile ilgili bilgi veren Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri Tuğçe Kök ve İdris Uğurlu, “Hepimiz birer engelli adayı olarak, bazen engelli bireyleri anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu hassasiyetin toplumumuzda oturmaya başladığını görüyoruz. Bu farkındalığın biraz daha küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gereklidir. Engelli kardeşlerimiz anlamak üzere Atatürk İlkokulu öğrencileri ile birlikte böyle bir çalışmaya imza attık. Minik öğrenciler dikkatle yaptıkları çalışmaları biraz zorlanarak tamamladılar. Onlar için hiç kolay bir etkinlik olmadı, ancak engelli arkadaşlarının yaşadıklarını anlayabildiler. Gerçek engel sadece yüreklerdedir. Engeller sevgi ile aşılır” dediler.

Atatürk İlkokulu Müdürü Coşkun Öztürk ise, “Öğrencilerimizin engellilerin yaşadıkları zorlukları anlaması amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu proje çok faydalı oldu. Çocuklar engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimleyerek öğrendiler” diye konuştu.

Ağızları ve ayakları ile resim yapmaya çalışan öğrenciler ise bir hayli zorlandılar. Minikler engellileri artık daha iyi anladıklarını da dile getirdiler.