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Engin'den Oral'a ziyaret

Altınova eski Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.


2016-2018 yılları arasında Altınova Kaymakamlığı görevinde bulunan ve ilçe halkının büyük sevgisini kazanan Ankara Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.


Aile fertlerinden bir kısmının Altınova'da yaşadığını hatırlatan Kaymakam Engin, “İlçemizi çok yakından takip ediyorum. Belediye Başkanımız ve ekibini başarılı hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da ilçede yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilecek olan projeler hakkında Kaymakam Engin'e bilgi verdi.

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