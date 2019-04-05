Erbakan: “Memur, işçi ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız”

Yeniden Refah Partisi (YRP) il binasının açılışına katılmak üzere Yalova'ya gelen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri halinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacağını söyledi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yalova'ya gelişinde YTP İl Başkanı Mustafa Berber ve il yönetimi tarafından karşılandı. Partili gençlerin “Mücahit Erbakan” sloganları ile partisinin il binasına gelen Erbakan, burada bir konuşma yaptı. Erbakan, iktidara geldiklerinde vergi sistemini ıslah edeceklerini dile getirerek, “Yaşanabilir bir Türkiye için 82 milyon vatandaşın gelir seviyesini en az gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartacağız. Vergi yükünün çoğunu halktan alan mevcut haksız vergi sistemini ıslah edeceğiz. İşçi, memur ve emekli maaşları üzerinden alınan vergilerin hepsini tamamıyla sıfıra indireceğiz. Elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçları belli bir asgari seviyeye kadar devlet olarak ücretsiz olarak sağlayacağız. Geçmişimizden mirasımızdan aldığımız güçle iktidarımızın ilk senesinde işçi memur ve emekli maşalarına yüzde 50 zam yapacağız” dedi.

Erbakan, daha sonra partisinin il binasının açılış kurdelesini kesti.