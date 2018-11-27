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Ersur Fabrikasında Grev

Yalova’da iplik üretimi yapan Ersur Fabrikası çalışanları maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile greve başladılar.

Yalova'da iplik üretimi yapan Ersur Fabrikası çalışanları maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile greve başladılar. Çok sayıda işçi vardiyayı devir almayarak fabrika önünde beklemeye başladı.


Yalova'daki fabrikasını Bilecik'e taşıma kararı alan Ersur Fabrikası'nda çalışan işçiler maaşlarını alamadıklarını gerekçe göstererek bugün sabah saatlerinden itibaren greve başladılar. 1 hafta önce maaşlarının sadece 4'te 1'inin hesaplarına yattığını belirten işçiler ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını bu nedenle de grev kararı aldıklarını dile getirdiler. Sabah fabrika önüne gelen işçiler vardiyayı devralmayarak fabrika önünde toplu olarak beklemeye başladılar. Fabrika yöneticileri ile görüşmek istediklerini belirten işçiler bu görüşme gerçekleşip, maaşları hesaplarına yatana kadar da işbaşı yapmayacaklarını dile getirdiler.

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