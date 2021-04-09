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Erzurumlulardan Başkan Oral'a ziyaret

Altınova Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ı ziyaret etti.

Altınova Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ı ziyaret etti.


Altınova Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferman Durmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.


Geçtiğimiz hafta 2. Olağan Genel Kurulda güven tazeleyen Altınova Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferman Durmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret ettiler. Dernek Başkanı Ferman Durmaz, dernek çalışmaları hakkında Başkan Oral'a bilgi verdi.


Kongrede yeniden göreve gelen Ferman Durmaz ve yönetim kurulu üyelerini kutlayan Başkan Oral, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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