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Erzurumspor eski başkanı Ali Demirhan babasını kaybetti

Erzurumspor ve Yalovaspor’un eski başkanlarından Ali Demirhan’ın babası hayata gözlerini yumdu.

Erzurumspor ve Yalovaspor'un eski başkanlarından Ali Demirhan'ın babası hayata gözlerini yumdu. Abdülkadir Demirhan Yalova'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde vefat eden Erzurumspor ve Yalovaspor eski başkanlarından Ali Demirhan'ın babası Abdülkadir Demirhan, Yalova Emirbayırı Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden Ali Demirhan'ın son derece üzgün olduğu gözlerden kaçmadı. Merhum, kılınan cenaze namazı sonrasında Samanlı köyü kabristanına defnedildi.

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