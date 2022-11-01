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Esenköy Belediyesi'nin yeni hizmet binasının temeli atıldı

Esenköy Belediyesi’nin yeni hizmet binasını yapımı düzenlenen temel atma töreniyle başladı.

Esenköy Belediyesi'nin yeni hizmet binasını yapımı düzenlenen temel atma töreniyle başladı. Etkinlik çerçevesinde ayrıca beldede yapımı tamamlanan futbol sahasının açılışı da gerçekleştirildi.


Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde Yenimahalle'de planlanan yeni belediye hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Arından da beldede yapımı tamamlanan futbol sahasının


Belediye Başkanı Mehmet Temel hedeflerinin kısa sürede belediye binasının tamamlamak olduğunu ifade etti. Temel, ayrıca futbol sahasının da belde halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.


Etkinliklere Vali Muammer Erol, Kaymakam Cemil Aksak, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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