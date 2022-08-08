Esenköy'de ‘çeşme' kazalarına bir yenisi daha eklendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde kara yolu üzerinde bulunan ve sürücülerin su almak için durduğu çeşme kazalara davetiye çıkarıyor. Bölgede son olarak yaşanan kazada iki otomobilin çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Liman Mahallesi Çeşme mevkiinde su almak için duran 34 EE 3963 plakalı otomobil çıkış yapmaya çalıştığı sırada Yalova-Armutlu kara yolunda ilerleyen 34 KR 3751 plakalı başka bir otomobille çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Öte yandan bölgede yaşanan bu kazanın ilk olmadığı öğrenildi. Yol kenarındaki çeşmeden su almak isteyen araçlar nedeniyle bugüne kadar çok sayıda kazanın meydana geldiği bildirildi.