Esenköy'de jandarma ekipleri ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen program Esenköy Adnan Kaptan İlkokul ve Ortaokulu'nda yapıldı. İlk olarak konferans salonunda "112 Acil Çağrı Merkezi ve Jandarma " konulu seminer verildi. Seminerde astsubaylar Gürkan Demir ve Ebru İspir Yıldırım öğrencilere jandarma çalışmalarını anlattı.

Ardından okul bahçesinde jandarma ekipleri ve kullandıkları ekipmanlar tanıtıldı.

Öğrenciler özellikle motosikletli timler ve drone ilgi gösterdi.