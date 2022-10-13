Esenköy'de KADES ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtıldı.

Esenköy İlköğretim Okulunda öğrenci velilerine yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi anlatıldı. Bilgilendirme İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, KADES Uygulamasının aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu hakkında bildirildi. Ayrıca KADES uygulamasının kullanımını anlatan ekipler "Kadına Şiddet ve KADES programı çerçevesinde bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli de En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi hakkında sunum yaptı.