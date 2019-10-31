Esenköy'de yeni doğan bebeklere 'Hoş geldin' hediyesi

Esenköy'de yeni bebek heyecanı yaşayan ailelere belediye tarafından 'hoş geldin bebek' projesiyle destek olunuyor.

Yalova'nın Esenköy beldesinde, yeni bebek heyecanı yaşayanlar için gerçekleştirdiği 'hoş geldin bebek' projesiyle ailelerin mutluluklarına ortak olunuyor. Proje kapsamında dünyaya gözlerini yeni açan bebekleri ve aileleri belediye görevlilerince ziyaret ediliyor.

Ziyaret kapsamında 'Hoş geldin bebek' seti ve hemşehrilik beratını hediye edilirken, paketinin içerisinde bebek ürünleri de yer alıyor.

Yalova Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Çok yakında milyonları bulan projeler hayata geçecek ve Esenköy'ümüz hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır" dedi.