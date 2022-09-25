Fatih Erbakan, partisinin Yalova İl Kongresi'ne katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yalova'daki il kongresine katılarak partililerle buluştu.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 2. Olağan Yalova İl Kongresi'ne katıldı. Burada konuşma yapan Erbakan, partilerine olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, “Geçen hafta Niğde'de ve Osmaniye'de salona sığmayan kalabalıklar. Bugün az evvel Kütahya'da salona sığmayan kalabalıklar. Bugün yine burada, Yalova'da salona sığmayan kalabalıklar ve hepsinden önemlisi bu coşku, bu heyecan inşallah Milli Görüşü ikinci 40 yılda iktidara taşıyacaktır. İnşallah Erbakan hocanın birinci 40 yılda gösterdiği hedeflere birere birer kavuşmamız inşallah nasip olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından kongreye tek aday olarak giren Mustafa Berber yeniden başkanlığa seçildi.