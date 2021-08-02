Festivale katılanlara aşı

Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 ile Türkiye'nin örnek mücadelesi sürüyor.

Yalova'nın Altınova Beledisi tarafından bu yıl 14.'sü gerçekleştirilen Kültür Festivali'nde yerini alan Altınova Toplum Sağlığı Merkezi, aşılama çalışmalarına ara vermeden devam etti. Hersek sahilinde düzenlenen 14. Kültür Festivali'nde kurulan özel sağlık çadırında hizmet veren Altınova Toplum Sağlığı Merkezi memurları çok sayıda vatandaşa hizmet verdi. Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da aşı oldu. Oral, herkesi aşı olmaya davet etti.