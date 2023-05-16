Final serisinde ilk raunt Fenerbahçe'nin

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nu Yalova'da düzenlediği Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-Off finali ilk maçında Fenerbahçe Göksel Çelik, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 66-55 yendi.

90. Yıl Spor Salonu'nda final serisinin ilk maçını Yekta Şansal Koç, Nadir Gürel ve Yıldıray Demirel hakem üçlüsü yönetti. Maçın ilk çeyreğini İzmir Büyükşehir Belediyespor 17-12 üstün kapattı. İkinci çeyrekte Ege temsilcisine sadece 6 sayı imkanı veren Fenerbahçe Göksel Çelik, rakip potaya 23 sayı bırakınca devreye 35-23'lük avantajla girdi. Üçüncü çeyreğinde İzmir etkili olmasına rağmen final periyoduna sarı-lacivertliler 44-39'la önde girdi.

Dördüncü periyot nefes keserken Yüksel Yamaç'ın harika oyunuyla Fenerbahçe Göksel Çelik final serisinin ilk maçını 66-55 kazandı.