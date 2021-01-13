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Fırtınaya dayanamayan tekne battı

Marmara Denizinde esen şiddetli fırtınaya dayanamayan tekne battı.


Yalova'nın Armutlu ilçesinde esen şiddetli fırtınadan dolayı denizdeki tekne sulara gömüldü. Dün sabah saatlerinde sakin gözüken hava akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Armutlu ilçesinde denizde açıkta bağlı bulunan balıkçı teknesi aşırı fırtınaya dayanamayarak motoruyla birlikte sulara gömüldü. Batan tekne yapılacak operasyonla kurtarılmayı bekliyor. Teknenin aşırı fırtınaya dayanamayarak battığını ifade eden vatandaşlar, "Dün hava sakindi, akşam üstü yağmurla birlikte fırtına çıktı. Fırtına denizdeki bağlı bulunan tekneyi batırdı" dedi.

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