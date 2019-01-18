Fotoğrafa boyu yetmeyen öğrencinin imdadına vali yetişti

Yalova'da karne dağıtım törenine katılan Vali Muammer Erol, toplu fotoğraf çekimi esnasında arkada kalan bir öğrenciyi havaya kaldırarak fotoğraf karesinde yer almasına yardımcı oldu.

Yalova'da 2018/2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol ve Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldılar. Bir sınıfa giren Vali Muammer Erol öğrencilere karnelerini dağıttı. Karne dağıtımı sonrasında öğrencilerle toplu fotoğraf için objektif karşısına geçen Erol, arkada kalan küçük bir öğrenciyi fark etti. Öğrenciyi belinden tutup kaldıran vali, böylece onun da fotoğraf karesinde yer almasını sağladı. Vali Muammer Erol öğrencilerden bol bol dinlenmelerini ve 2. yarı yıla hazır bir şekilde gelmelerini istedi.