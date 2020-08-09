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Fren yerine gaza basınca daireye girdi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü daireye girdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü daireye girdi.


Edinilen bilgiye göre, Cevat T. (68), 77 EK 428 plakalı otomobili ile bir yakınına gitmek üzere evinden çıktı. Hareket halindeyken aracını durdurmak için frene basmak isteyen şahıs, yanlışlıkla gaza basınca olanlar oldu. Fırlayan araç, bir dairenin duvarına çarparak durdu. Dairenin duvarı kısmen yıkılırken, araçta ise ağır hasar meydana geldi. Cevat T. kazayı yara almadan atlatırken, duvarı yıkılan dairenin boş olması faciayı önledi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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