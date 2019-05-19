Galatasaraylı taraftarlar Yalova'yı marşlarla inletti!

2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaraylı taraftarlar Yalova'da büyük coşku yaşadı. Şehrin büyük cadde ve sokaklarında araçlarıyla turlayan sarı-kırmızılılar marşlarla Yalova'yı adeta inletti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray 22. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızı renklere gönül veren Yalovalılar ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Fatih Caddesi, Cengiz Koçal Caddesi, İstanbul Caddesi başta olmak üzere kentin dört bir noktasında tur attılar. Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Yalova Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ufuk Özdilim de, “Takımımızın Süper Lig'de şampiyon olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kulübümüzü, futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve büyük Galatasaray taraftarını canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.