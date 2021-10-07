Gaziantep'e Yalova damgası

Bu yıl ilki yapılan fuarda stant açan Altınova, Çınarcık ve Termal Belediyeleri, Yalova'nın değerlerini tüm Türkiye'ye tanıtıyor.

İlk kez Gaziantep'te düzenlenen Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'na; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve eşi Elif Soyer, Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar ile ilgili belediyenin görevli personeli de katılarak Yalova'nın tanıtımına katkı sağlıyorlar.

Kurulan stantlarda ilçelere özgü yöresel ürünler, yapılan projeler ve belediye çalışmaları hakkında ziyaretçilere bilgiler verilerek, tanıtıp broşürleri ve hediyelik eşyalar da misafirlere hediye edildi.

Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ev sahipliğinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. İlk defa çevre, şehircilik ve teknoloji alanında böyle güzel bir fuar düzenleniyor. Bu fuarları önemsiyoruz. Fuarda hem ilçemiz tanıtma imkanı bulacağız hem de diğer belediyelerin yaptığı işleri ve yeni teknolojileri görme imkanı sağlayacağız. Bu fuarın hepimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.