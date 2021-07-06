İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç kadını rahatsız eden şüpheli yakalandı

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede oturan kadının evine gizlice giren zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede oturan kadının evine gizlice giren zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.


Geçtiğimiz günlerde Kaytezdere'de müstakil bir evde yaşayan Meral Gülseven'in evine, sabah saat 05.40 sıralarında şüpheli F.Y. girdi. Alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanarak ikinci katın teras kapısından içeri giren F.Y.'yi fark eden Gülseven, panik ve korku içerisinde evden koşarak kaçtı. Komşularına sığınan Gülseven, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli evden çıkarak kaçtı. Şüphelinin eve girdiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. F.Y., bu sabah saatlerinde yakalanarak Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.