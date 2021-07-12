Gençlerle baş başa

Yalova'da Altınova Müftülüğü Gençlik Koordinatörlü, salgının ardından ilk sohbet toplantısını Diyanet Gençlik Merkezinde gerçekleştirdi.

Altınova İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlü, salgının ardından ilk kez gençlerle bir araya geldi. Çoğunluğu 18-25 yaş arası çalışan gençlerle yapılan sohbet toplantılarının devam edeceği bildirildi. Buluşmada Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, gençlerle sohbet ederek yurt içi ve yurt dışı tecrübelerini kendileriyle paylaştı. Gençlerimizin sorularını cevaplayan Müftü Eren, “Sizleri Gençlik Merkezinde görmekten dolayı çok memnun oldum. Bundan böyle her Cuma akşamı saat 21:00'de Hürriyet Cami müştemilatında bulunan Diyanet Gençlik Merkezimize gençlerimizi bekliyor olacağız. Gayretli çalışmalarından dolayı Altınova İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi Koordinatörü Ali Özdoğan Hocamıza ve kendisine destek olan hocalarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.