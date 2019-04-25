Gençtürk: ”İspanya'da zirveye çıkmak istiyoruz”

Genç Kadınlar Milli Takım Teknik Direktörü ve Altınova Tersaneler Spor Kulübü Antrenörü Murat Gençtürk, Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Şampiyonasında önemli başarı elde ettiklerini, hedeflerinin ise İspanya'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonasında kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.

Antalya'da yapılan şampiyona sonrasında Yalova'ya gelen Gençtürk İHA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Şampiyonasında Genç Kadınlar Milli Takımı olarak 8 altın, 7 gümüş ve 7'de bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandıklarını belirten Murat Gençtürk, Romanya'da yapılacak özel turnuvaya katılacaklarını ve Avrupa Gençler Şampiyonası öncesi son provayı burada gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Murat Gençtürk,” Antalya'da yapılan turnuvada 8'i altın, 7'si gümüş ve 7'si bronz olmak üzere 22 madalya aldık. Topladığımız 240 puanla takım halinde birinci olduk. 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Romanya'da yapılacak turnuvaya 11 sporcu ile katılacağız. Burada Avrupa Şampiyonası öncesi son durumumuzu göreceğiz. Ardından Türkiye'ye dönerek 3-9 Haziran tarihleri arasında İspanya'da yapılacak Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Geçen yıl İtalya'da aldığımız derecenin üstüne çıkmak istiyoruz. Ülkemize kupa ve madalya kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.