Geri dönüşüm oyuncakları satışta

‘Çocuklar Oynasın Diye Elden Ele İyilik Projesi' kapsamında öğrenciler tarafından geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri oyuncaklar satışa sunuldu. Satışlardan elde edilecek gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu ve LÖSEV'e bağışlanacak. Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nün koordinatörlüğünde; Altınova Subaşı Hacı Ali Saruhan, Altınova İmam Hatip Ortaokulu, Altınova Piyalepaşa Ortaokulu, Altınova Anadolu Lisesi, Altınova Tavşanlı Şehitlik Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla, ‘Çocuklar Oynasın Diye Elden Ele İyilik Projesi' kapsamında öğrencilerin yaptıkları oyuncaklar satışa sunuldu. Satışlardan elde edilecek gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu ve LÖSEV'e bağışlanacak. Elde kalan oyuncaklar ise ihtiyacı olan anaokullarına gönderilecek.

Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyuncakların Altınova Altınel kırtasiyede satışa çıktığını ifade eden Nuray Özgür, “Çalışmalarımıza büyük destek veren Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Okul Müdürü Volkan Hışır'a ve oyuncakların satışına imkan veren Altınel kırtasiyenin sahibi Kübra Altınel'e öğrencilerimiz adına teşekkür ederim” dedi.