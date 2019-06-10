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Göç İdaresi önüne bırakılan çanta korkuttu

Yalova Göç İdaresi Müdürlüğü önüne bırakılan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi.

Olay yerine sevk edilen uzman ekip tarafından açılan çantadan kadın iç çamaşırları çıktı.


Yalova'da mültecilerin işlemlerini yürüten Göç İdaresi Müdürlüğü önündeki çantayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polisler kimseyi bölgeye yaklaştırmadı. Ardından gelen uzman ekip bırakılan çantayı inceledi. Herhangi tehlikeli bir durumun tespit edilmemesi üzerine açılan çantadan kadın iç çamaşırları çıktı. Çantayı Göç İdaresi'ne gelen bir kadının unuttuğu tespit edildi.

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