Göçmen kuşların tercihi Hersek Lagünü

Türkiye'de ilk 15 sulak alan içerisinde yer alan Hersek Lagünü, kış göçmen kuşlarının ardından yaz göçmen kuşlarına da ev sahipliği yapıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla 'Kuş Oteli' olarak bilinen 152 hektarlık lagün, yeni yapılan projelerle de Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanı haline geldi. Kuş çeşitliliği bakımından ülkemizin en önemli sulak alanlarından biri olan, Altınova ilçesi sınırları içerisindeki Hersek Lagünü, bu günlerde kış göçmeni su kuşlarını kuzey ülkelerine uğurlarken, yaz göçmeni kuşlarını ise en iyi şekilde ağırlıyor.

Hersek Lagünün'deki son hareketliliklerle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Bugüne kadar bilinen 30 kuş türünün ürediği sulak alan ve çevresinde alana ÖKA (önemli kuş alanı) özelliğini katan karagagalı sumru başta olmak üzere, poyraz kuşu, uzunbacak, küçük halkalı cılıbıt, Akdeniz martısı, gümüş martı, yeşilbaş ördek, bahri, su tavuğu, sakarmeke, dere düdükçünü, sumru gibi su kuşlarının yanında 20 tür ötücü kuş da alan çevresinde kuluçkaya yatmaktadır.

Bugün lagündeki genel popülasyon ve üreme rakamlarının artması, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın alan için en ufak tehdit ve değişimleri önemseyip bilimsel organlarla çözüm yoluna gitmesi sayesindedir” diye konuştu.

"Türkiye'de ilk 15 alan içerisine girdik"

Hersek Lagünü'nün geçmişte av alanı olduğunu hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Sulak alan olarak da Türkiye'de ilk 15 alan içerisine girdik. Alanımızın en güzel tarafı, küçük bir alan içerisinde metrekareye düşen kuş sayımızın diğer yerlere göre çok daha fazla olması. Kuş türleri arasında bulunan flamingolar, bizim artık maskotlarımız oldu. Bölgede en fazla flamingo popülasyonuna sahip yerlerden birisi haline geldik. Her geçen gün ziyaretçi sayılarımız da artıyor" ifadelerini kullandı.