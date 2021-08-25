Gönüllü itfaiyeciler yetişiyor

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nce ‘Gönüllü İtfaiyecilik' projesi kapsamında eğitim çalışmaları sürüyor.

Afetlere ve yangınlara ilk müdahale için ‘Gönüllü İtfaiyecilik' uygulamasını hayata geçiren Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” eğitimleri 10 kişilik gruplar halinde devam ediyor. Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimleri; 40 saat teorik ve uygulamalı olarak mesai saatleri sonrası ve hafta sonları verilecek. Kursiyerlere, temel itfaiyecilik eğitimi, ev, araç, orman yangınları ve afet bilinci gibi eğitim aktarılıyor. Altınova Belediyesi'nin yangın, kaza ve olası afet durumlarında itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması anına kadar geçen süreçte oluşan can ve mal kayıplarını en aza indirmek için hayata geçirdiği, ‘Gönüllü İtfaiyecilik Arama Kurtarma Ekibi Projesi başladı. Gerekli eğitimleri alan gönüllüler, kurs bitiminde ‘Gönüllü İtfaiyeci Kartı' alarak görevlerine başlayacak.

Verilen eğitimlerle itfaiye faaliyetlerine geri hizmet desteği sağlanacak, arama kurtarma çalışmalarında itfaiyeye destek olunacak. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği bünyesinde gönüllülük esasıyla hareket edecek 18 yaş ve üzerindeki vatandaşların yangın ve afet bilincine karşı farkındalık oluşturulacak.

Aldıkları eğitimin ilk müdahale açısından son derece önemli olduğunu ifade eden gönüllü itfaiyeci adayları, yöre halkının can ve mal güvenliğini korumayı esas alan faaliyetlerin hayata geçirilmesini sağlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'a teşekkür ettiler.