Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri başladı

Yalova'nın Altınova Belediyesinde “gönüllü itfaiyecilik projesi” eğitimleri 10 kişilik gruplar halinde başladı.

Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri, 40 saat teorik ve uygulamalı olarak mesai saatleri sonrası ve hafta sonları verilecek. Kursiyerlere, temel itfaiyecilik eğitimi, ev, araç, orman yangınları ve afet bilinci gibi eğitim aktarılacak. Altınova Belediyesi'nin yangın, kaza ve olası afet durumlarında itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması anına kadar geçen süreçte oluşan can ve mal kayıplarını asgariye indirmek için hayata geçirdiği proje başladı. Gerekli eğitimleri alan gönüllüler, kurs bitiminde ‘gönüllü itfaiyeci kartı' alarak görevlerine başlayacak. Sunulacak eğitimlerle itfaiye faaliyetlerine geri hizmet desteği sağlanacak, arama kurtarma çalışmalarında itfaiyeye destek olunacak. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği bünyesinde gönüllülük esasıyla hareket edecek 18 yaş ve üzerindeki vatandaşların yangın ve afet bilincine karşı farkındalık oluşturulacak.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Bu proje ile ekiplerimizin olayın gerçekleştiği bölgeye ulaşması anına kadar geçen süreçte oluşan can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma, olası afet gibi durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale eden itfaiye ekiplerine ilk yardım hizmetlerini yürütmede yardımcı olmak, halkı yangın söndürme ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak, verecek olduğumuz eğitimlerin başında geliyor.