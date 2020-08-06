İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güreşçilerden önce yürüyüş sonra kahvaltı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral, Altınova Belediyespor Güreş Takımı ile birlikte Hersek sahil ve ormanlık alanda yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından Başkan Oral ve sporcular kahvaltı yaptı.


Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Güreş Takımı ile birlikte Hersek Ormanlık alanda belediye tarafından yeni yapılan yürüyüş parkurunda yürüyüş yaptı.


Altınova Belediyespor Güreş Takımı, Hersek Sahili ile Hersek Ormanlık alanda sabah yürüyüşü yaptı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediye Meclis üyesi Kasan Karabacak, Altınova Belediyespo yöneticisi Hüseyin Erbeyli, Altınova Belediyesi Güreş Koordinatörü Mustafa Mercan ve Koza TV Spor Müdürü Recep Tosun'un da katıldığı yürüyüşün ardından ekip, Altınovalı İşadamı Köksal Bayrak'ın kahvaltı davetine katıldılar.


Kahvaltının ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın tarafından gönderilen malzemeler Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından güreşçilere dağıtıldı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.