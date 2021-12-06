Hafız adayları Hersek lagününü gezdi

Safran Köyü Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri Hersek lagününü gezdi.

Yalova Müftülüğü Çınarcık Safran Köyü Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri Hersek lagününü ziyaret etti. Safran Köyü Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesini ziyaret ederek bölge hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek lagününe hayran kalan öğrenciler, Doğa Eğitim Merkezi'nde bölgeyi tanıma imkânı buldu. Merkezde yer alan Kuş Müzesini de gezen öğrenciler, Hersek lagünündeki kuşlar ile Yalova'da bulunan kelebekler hakkında bilgi aldı. 7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyreden öğrenciler, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdiler.