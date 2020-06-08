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Halk Kütüphanesi ilaçlandı

Yalova Altınova İlçe Halk Kütüphanesi, Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından ilaçlanıp dezenfekte edilerek hizmete açıldı.


Altınova Belediyesi, COVID-19 salgınına karşı ilçe genelinde uyguladığı tedbirleri yürütmeye devam ediyor. Ekipler son olarak; Altınova İlçe Halk Kütüphanesi binasını ve çevresini ilaçladılar.


Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik İşleri Sorumlusu Semih Sesli, salgın hastalığa karşı ilçe genelinde gerekli önlemlerin alınmaya devam edildiğini söyledi. Sesli, ilçe kütüphanesinin dezenfekte edilerek, hizmete girdiğini belirterek, “Ancak okurların; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirmesi gerekmektedir” dedi.

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