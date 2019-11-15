İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Harp filosu eski komutanı Atlas, son yolculuğuna uğurlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Harp Filosu Personel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanı Necdet Atlas, İran’da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Harp Filosu Personel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanı Necdet Atlas, İran'da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Atlas memleketi Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığında birçok kademede görev yapan ve en son Harp Filosu Personel Komutanlığı görevini yürüten Albay Necdet Atlas, 1997 yılında emekli oldu. Bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Atlas, ardından uzun yol gemi kaptanı olarak çalışmaya başladı. Çalıştığı gemi İran'da bir limana yük boşaltırken kalp krizi geçiren Atlas, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'ye getirilen Necdet Atlas'ın na'şı memleketi Yalova'da cuma namazını müteakip Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.