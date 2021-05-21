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Has kefal kuşların pençesinden kurtulamadı

234 kuş türünün görüldüğü Altınova Hersek Lagünü misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.


Önemli kuş türleri arasında yer alan sumru “sterna hirundo” ve balık kartalı "pandion haliaetus"un bu yılki tercihleri de Hersek Lagünü oldu. Bu yıl da beslenme, konaklama ve üreme için Hersek Lagünü'nü seçen zumru ile alanın gediklisi balık kartalı, gölde kaptıkları balığı afiyetle yerken objektiflere yakalandı.


Sumru, Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu'nun hemen arkasında gölden kaptığı balığı afiyetle yerken, alanın gediklisi balık kartalı günlük nasibi bir has kefali pençelerine almayı başardı.

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