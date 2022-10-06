“Hem Yalova hem İl Özel İdare kazanacak”

İdaremize de çok ciddi anlamda gelir getireceğini düşünüyoruz” dedi.

Yalova İl Özel İdare ek hizmet binasının bulunduğu 2 parsel idare payı gelir oranı yüzde 28,44'lük oranda hasılat paylaşımı yoluyla ihale edilmişti. İhaleyi Binbay Yapı İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. ile İzbay İnşaat Nakliye Akaryakıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. firması girişimi 182 milyon 16 bin TL'ye kazandı. Geçtiğimiz pazartesi günü de ilgili firmayla sözleşme imzalandı.

İhaleyle ilgili İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda Vali Muammer Erol'un da katılımlarıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Projenin ilk adımı 2012 yılında atıldı

Toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, şunları kaydetti:

“Süreç içinde biz kısmi açıklamalar yaparak kamuoyunu bilgilendirmiştik ama takdir edersiniz ki İl Özel İdaresi'nin bir kamu kurumu olması nedeniyle, ihale sürecinin devam ediyor olması nedeniyle de bu açıklamalarımız sınırlı kalmıştı. Şimdi sözleşme imzalandı. Dolayısıyla konuyla ilgili detaylı bir bilgilendirme yapmak üzere sizleri davet ettik. 6 Şubat 2012 tarihli İl Genel Meclis toplantısına bu konu ilk olarak gündeme geliyor. ‘Yatırım hizmetlerinde değerlendirilmesi için' alınan kararda gayri menkul şirketleri ortaklığından hizmet ve tekliflerin alınması yönünde karar veriliyor. Bu süreç bu şekilde başlatıldıktan 1 yıl sonra 6 Aralık 2013 tarihli İl Genel Meclisi kararıyla azami yararın sağlanması amacıyla proje değerlendirme raporunda rantabl yatırım olarak önerilen otel AVM seçeneği ile sınırlı kalınmaması, bahse konu alanda, özel yurt, okul, otel, AVM, sinema, tiyatro, ticari ofisler ve benzeri yatırımlarında da yapılmasına imkan sağlayacak şekilde bu yerin değerlendirilmesiyle ilgili karar alınıyor. Karar alındıktan sonra bu konu idaremiz için bir iş olarak kalıyor. Aradan yaklaşık 10 yıl bir süre geçti. Bu sürede hem Yalova'da, hem Türkiye'de hem dünyada ekonomik anlamda çok ciddi gelişmeler oldu. Şehrimiz, büyüdü, gelişti ve ticari anlamda da belirli bir noktaya ulaştı. Biz de 5.3.2022 tarihinde konuyu tekrardan İl Genel Meclisi gündemine alarak bu yerin idaremize gelir getirecek şekilde değerlendirilmesine yönelik gerekli hazırlıkların idare tarafından yürütülmesi için bir karar aldık. Dolayısıyla idare de bu ev ödevini üzerine alarak gerekli çalışmaları, hazırlıkları yaptı. İlgili kamu kurumları özel sektör kuruluşları, bizim uzmanlar, istişare edebileceğimiz herkesle istişare edilerek ticari imarı olan bu yerin hasılat paylaşımı yöntemi dediğimiz yöntemle değerlendirilmesi hem ülke ekonomisine, hem şehre kazandırılması. Bu çok makro ölçekli bir yatırım. Son yıllarda yerel yönetimler eliyle ilimize kazandırılacak belki de en yüksek meblağlı bir proje. Dolayısıyla bu açıdan da çok önemli. İlimizde ciddi istihdam ve ekonomik hareketlilik yaratacağını düşündüğümüz bir proje. İdaremize de çok ciddi anlamda gelir getireceğini düşündüğümüz bir proje."

Yerin değeri 1,5 milyar lira

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Necat Akın ise 2 parselden oluşan bölgenin imar planlarında ticaret alanı olarak belirlendiğini ifade etti. Bölgedeki 1,5 emsalin turizm tesisi yapılması durumunda 2'ye çıktığını anlatan Akın, “Yalova Belediyesi'nin imar planı notlarından kaynaklanıyor bu. 51 bin 158 metrekarelik bir inşaat alanına sahip emsal olarak. Emsale dahil olmayan alanlarla birlikte yaklaşık 60 bin metrekare satılabilir alan var. Mevcut taşınmazlarımız olduğu alanda metrekare fiyatı 25 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor. Satılacak alanımız 60 bin metrekare olan 2 parselimizin bugünkü değeri 1,5 milyar ile 1,8 milyar arasında değişiyor. İl Özel İdaresinin kasasına girecek rakam 426 milyon ile 510 milyon arasında bir rakam. 182 milyon lira değerlendirme raporlarında dolayı düşük çıkıyor ama gerçek piyasa değeri ile cebimize 426 milyon ile 510 milyon arasında bir rakam girmiş olacak” dedi.

Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ise mevcut araç parkının ve ek hizmet binasının Çiftlikköy Kelebek Çayırında kamuya ait 2 arazi üzerinde inşa edileceğini söyledi.

"Yalova pay sahibi olacak, faydalanacak"

Basın toplantısında Yalova Valisi Muammer Erol da söz alarak ortaya çıkacak yatırımın Yalova'ya ciddi bir katma değer kazandıracağını ifade etti. Vali Erol konuşmasında, “2012 yılından beri burası ile ilgili İl Genel Meclisi'nde meclis üyeleri ve yöneticiler kafa yormuş ancak bir sonuca varamamışlar. Bugün gelinen noktada ise emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Böyle bir kararı şehre ciddi bir katma değer katacak önemli bir yatırımı gerçekleştirmiş oluyorlar. Toplamda 640 milyon TL bu arsa üzerindeki yatırımda kullanılacak. Sadece bununla da kalınmayacak. Yapılacak inşaatların kumu, demiri, çimentosu da Yalova'dan alınacak. Burada ki insanlara istihdam sağlanacak. Oluşacak ticari alandan tüm Yalova pay sahibi olacak, faydalanacak” dedi.

“Ağzı olan konuştu”

Vali Erol ihale sürecinde özellikle sosyal medya kanalı ile yapılan bir takım haberlerden dert yandı. Birilerinin bu ihale sürecinde, bilgiden uzak ve insafsızca eleştirilerde bulunduğunu da hatırlatan Vali Erol, “Geriye dönük olarak burası ile ilgili söz söyleyenlerin bugün ortaya çıkan bu tablodan sonra söylediklerine bakarak bence yüzlerinin kızaracağı bir tablo olduğunu görüyorum. Burası araba, aceme, yamyama peşkeş çekiliyor diye sosyal medyada yazılar yazanların bence bir özür borcu olduğunu da düşünüyorum. O süreçte adeta ağızı olan konuştu. Şimdi gerçeğin ne olduğu ortaya çıkmıştır. Valisi, İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi yapılan detaylı ve hassas çalışmalarla burayı olabilecek en yüksek değerle şehrin menfaatine olacak şekilde değerlendirdiler. Ortada olan gerçek budur. Bu gayreti görüp Allah razı olsun demesi gerektiklerini de düşünüyorum. Bu bizi motive eder. Yoksa yaptığımız her işte kusur aramak gayreti ile bakanlar olursa bu bizim motivasyonumuzu kırar” diye konuştu.