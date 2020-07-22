Hersek Bölgesine hayran kaldılar

Dr. Orhan Torkul ve öğretim üyeleri, Altınova'yı ziyaret ederek inceleme gezisinde bulundular.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Dr. Orhan Torkul ve akademisyenleri ilçede ağırladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Torkul ve öğretim üyeleri Hersek Bölgesini gezerek tarihi ve turistlik yerleri yerinde incelediler. Heyet, ilk olarak, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi'ni gezerek bölgenin tarihi önemi hakkında Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'dan bilgi aldılar. Ardından, projesi son aşamaya gelen Altnova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi gezildi. Alanında Türkiye'de sayılı bir proje olacak olan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi hakkında öğretim üyelerine bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu alan her anlamda çok özel bir alan olacak” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Torkul ve öğretim üyeleri daha sonra Hersek Lagününde yer alan Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Kulesi ve Eğitim Merkezini ziyaret etti. Burada Başkan Oral'dan bilgi alan öğretim görevlileri, bölgede yer alan bitki ve kuş çeşitliliğini öğrenme imkânı bulup, kuşları izlediler.

Buradan Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip olan Hersek Lagünü Doğa Eğitim Ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi'ni ziyaret eden öğretim görevlileri bölgede yapılan çalışmalarve Hersek Lagünü ile ilgili ayrıntılı bilgi aldılar.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Torkul ve öğretim üyeleri Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile birlikte Doğal ormanlığın önünde, Osman Gazi Köprüsü manzaralı 2 kilometrelik doğal kuma sahip Altınova Hersek Sahili'ni ziyaret ettiler. Başkan Oral Hersek Sahilinde yapılan çalışmalar ve arkasında bulunan doğal ormanlık alan hakkında öğretim üyelerine bilgi verdi.

Hersek Bölgesinden ve yapılan çalışmalardan etkilendiklerini dile getiren Dr. Orhan Torkul, Başkan Oral'ı kutladı. Başkan Oral da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Torkul ve öğretim üyelerine teşekkür etti.