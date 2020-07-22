İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hersek Bölgesine hayran kaldılar

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Dr. Orhan Torkul ve öğretim üyeleri, Altınova'yı ziyaret ederek inceleme gezisinde bulundular.


Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Dr. Orhan Torkul ve akademisyenleri ilçede ağırladı.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Torkul ve öğretim üyeleri Hersek Bölgesini gezerek tarihi ve turistlik yerleri yerinde incelediler. Heyet, ilk olarak, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi'ni gezerek bölgenin tarihi önemi hakkında Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'dan bilgi aldılar. Ardından, projesi son aşamaya gelen Altnova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi gezildi. Alanında Türkiye'de sayılı bir proje olacak olan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi hakkında öğretim üyelerine bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu alan her anlamda çok özel bir alan olacak” dedi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Torkul ve öğretim üyeleri daha sonra Hersek Lagününde yer alan Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Kulesi ve Eğitim Merkezini ziyaret etti. Burada Başkan Oral'dan bilgi alan öğretim görevlileri, bölgede yer alan bitki ve kuş çeşitliliğini öğrenme imkânı bulup, kuşları izlediler.


Buradan Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip olan Hersek Lagünü Doğa Eğitim Ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi'ni ziyaret eden öğretim görevlileri bölgede yapılan çalışmalarve Hersek Lagünü ile ilgili ayrıntılı bilgi aldılar.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Torkul ve öğretim üyeleri Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile birlikte Doğal ormanlığın önünde, Osman Gazi Köprüsü manzaralı 2 kilometrelik doğal kuma sahip Altınova Hersek Sahili'ni ziyaret ettiler. Başkan Oral Hersek Sahilinde yapılan çalışmalar ve arkasında bulunan doğal ormanlık alan hakkında öğretim üyelerine bilgi verdi.


Hersek Bölgesinden ve yapılan çalışmalardan etkilendiklerini dile getiren Dr. Orhan Torkul, Başkan Oral'ı kutladı. Başkan Oral da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Torkul ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.