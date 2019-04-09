Hersek lagünü göçmen kuşları misafir ediyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde Hersek lagünü, yaz göçmeni kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Marmara bölgesinin önemli sulak alanlarından Hersek lagünü bugünlerde yaz göçmeni kuşlarıyla bahara merhaba diyor. Lagündeki kuş hareketliliğiyle ilgili bilgi veren kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, “Kışı Afrika kıtasında geçiren kuşlar Hatay'dan ülkemize girdikten sonra bir bölümü Karadeniz'in doğusundan Asya kıtasına, bir bölümü de Karadeniz'in batısından Avrupa kıtasına geçmektedir. Yalova-İstanbul hattı, göçmen kuşların Avrupa yolu üzerinde olduğundan kuşlar ilimizin sınırları içerisinde bulunan yamaçları, ovaları ve sulak alanları konaklama dinlenme ve beslenme noktası olarak kullanmaktadır. Bu anlamda Hersek Lagünü ve çevresinde göç eden leylekleri, yırtıcıları, ötücü kuşları gözlemlemek mümkün olmaktadır. Göçmen kuşların önemli bir kısmı ise üreme ve beslenme için yaz mevsimini ülkemizde geçirmektedir. Hersek lagününde üreyen poyrazkuşu, uzunbacak, küçük halkalı cılıbıt, akdeniz martısı yaz konukları olarak alana gelmeye başladı" dedi.